Проф. Рачев: След вторник отиваме към мърляво време

Голям антициклон ще определя времето в следващите дни. Сухо, облачно време с по-високи температури, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.
Чак другата събота и неделя евентуално май ще видим по-сериозна валежна обстановка, допълни той.
Два-три до пет пъти валежната норма падна през миналите дни, понапълниха се язовирите, обясни климатологът.
Вятърът в София ще продължи, от вторник температурите ще се понижат. Отиваме към - както казват моите студенти, мърляво време, каза още той.
Около и след Димитровден - циганско лято ще има, според проф. Георги Рачев.
