Проблеми с водата и в Радомир, ВиК-Перник я прекъсва всеки ден за повече от осем часа

Проблеми с водата и в Радомир. Жители на града казват, че ВиК-Перник прекъсва водоподаването всеки ден за повече от осем часа, без предварително предупреждение и без обявен режим.

По думите им на празници водата спира напълно, понякога - за над 48 часа. Хората твърдят, че търпят материални щети по домакинската техника, а здравето им е изложено на риск заради липсата на елементарни хигиенни условия.

Потърпевшите посочват, че от ВиК-Перник или не отговаряли на телефоните, или давали различни и често противоречиви обяснения за случващото се. Жителите настояват този "воден тормоз" да спре незабавно. Проблемът бил повече от 40 години.

"Причината за спирането на водата е изгоряла помпа, която град Радомир трябва да закупи", съобщават от ВиК дружеството за Нова. "За трети път през последната година помпата аварира. Вкарахме докладна в Общинския съвет при аварийна ситуация да бъде закупена от общината - при условие, че ВиК е търговско дружество и би трябвало това да е тяхно задължение. Предприехме тази инициатива, за да не страдат жителите. Направена е организация и се надявам до петък помпата да бъде подменена”, заяви кметът Кирил Стоев.

Той посочва още, че проблемът е в морално остарялата мрежа, която е на 60-70 години.