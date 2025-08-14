Проблеми с водата и в Радомир, ВиК-Перник я прекъсва всеки ден за повече от осем часа

Проблеми с водата и в Радомир. Жители на града казват, че ВиК-Перник прекъсва водоподаването всеки ден за повече от осем часа, без предварително предупреждение и без обявен режим.
По думите им на празници водата спира напълно, понякога - за над 48 часа. Хората твърдят, че търпят материални щети по домакинската техника, а здравето им е изложено на риск заради липсата на елементарни хигиенни условия.
Потърпевшите посочват, че от ВиК-Перник или не отговаряли на телефоните, или давали различни и често противоречиви обяснения за случващото се. Жителите настояват този "воден тормоз" да спре незабавно. Проблемът бил повече от 40 години.
"Причината за спирането на водата е изгоряла помпа, която град Радомир трябва да закупи", съобщават от ВиК дружеството за Нова.
"За трети път през последната година помпата аварира. Вкарахме докладна в Общинския съвет при аварийна ситуация да бъде закупена от общината - при условие, че ВиК е търговско дружество и би трябвало това да е тяхно задължение. Предприехме тази инициатива, за да не страдат жителите. Направена е организация и се надявам до петък помпата да бъде подменена”, заяви кметът Кирил Стоев.
Той посочва още, че проблемът е в морално остарялата мрежа, която е на 60-70 години.
"Ако се разходите в момента в града, ще видите 50 аварии. Подали сме много предложения към Закона за държавния бюджет и общинската инвестиционна програма за подмяна на водопроводната мрежа на средна и висока зона. Едновременно с това сме тече проучване и проектиране на един транзитен водопровод между двете зони, за да бъде обезпечена високата. Случи ли се това, съм сигурен, че няма да има повече проблеми там, но все пак отнема време”, допълни кметът.
