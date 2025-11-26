Полицията тръгва по 12 села в Пловдивско през декември, вижте къде

OFFNews 26 ноември 2025 в 15:06 403 0
Полиция тръгва по 12 села в Пловдивско през декември
Полиция тръгва по 12 села в Пловдивско през декември

През следващия месец мобилни полицейски екипи ще осъществят посещения в 12 малки населени места на територията на Районните управления в Асеновград, Първомай, Карлово и Хисаря.

По време на тези посещения, жителите ще имат възможност на място да подават сигнали за престъпления и нарушения, както и да обсъждат с униформените въпроси, които ги притесняват.

Ето какъв е графикът, по който служителите от пловдивската дирекция на МВР ще имат изнесени приемни в селата от областта:

На 2 декември, на територията на Районното управление в Асеновград - с. Козаново, с. Патриарх Евтимово и с. Конуш;

На 9 декември, на територията на Районното управление в Първомай – с.Брягово, с.Искра и с. Драгойново;

На 16 декември, на територията на Районното управление в Карлово - с. Богдан, с. Васил Левски и с. Войнягово;

На 18 декември, на територията на Районното управление в Хисаря - с.Горна махала, с.Михилци и с.Черничево;

