Почина багеристът, който пострада при инцидент в Арсенал

Почина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в завод „Арсенал“ в Казанлък, съобщи БГНЕС.

Инцидентът стана преди два дни, а от ръководството на „Арсенал“ АД тогава заявиха, че мъжът е с повърхностни изгаряния. 

Пострадалият обаче беше транспортиран по спешност в специализираната клиника в Пловдив с над 50% изгаряния по тялото и в критично състояние.

Багерът, управляван от работника, се е запалил, докато той е пренасял отпадъчен материал на територията на оръжейницата. Според очевидци, мъжът не е успял да излезе своевременно от горящата кабина. 

По случая е образувано досъдебно производство.

    Джендо Джедев

    22.08 2025 в 13:14

    "Инцидентът стана преди два дни, а от ръководството на „Арсенал“ АД тогава заявиха, че мъжът е с повърхностни изгаряния."

    Гадното е, че дори повърхностните изгарqниq, ако са на обширна площ, са фатални. Човекът няколко часа е жив и здрав и уж нищо му няма, само мехури, ама... :(
     
