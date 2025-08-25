Паркът 'Врана' официално мина под шапката на областната управа

Паркът "Вранa" официално е преминал под управлението на Областната администрация в София, съобщи областният управител Стефан Арсов във Фейсбук.
"Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столична община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава - в полза на всички граждани и гости на столицата", казва Арсов.
Той е категоричен, че паркът ще отвори врати и ще приема посетители безплатно.
Арсов посочва, че в приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години:
- Много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до дворец Врана;
- Счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка;
- Неизползваем кладенец с неясен статус;
- Компрометирано корито и стени на "Езеро с лилиите";
- Лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност;
- 999 дървета са констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция - София.
В съобщението на Арсов се казва, че липсват технически данни за важни за парка елементи – поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление; няма адекватни социални и културни инициативи; преустановен е общественият транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата.
Областният обещава администрацията му ще превърне парка в "сигурно, красиво и вдъхновяващо място". В в момента се работи по културния календар на парка – концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, входът за които ще бъде свободен за всички.
