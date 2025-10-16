Отменено е бедственото положение в курортен комплекс Елените

Бедственото положение във ваканционното селище "Елените" и местността "Козлука" е отменено, съобщи БНТ.

То беше въведено със заповед на кмета на община Несебър Николай Димитров на 3 октомври след опустошителното наводнение при проливните дъждове, при което загинаха четирима души.

В мотивите за решението си кметът посочва, че към момента няма опасност за живота и здравето на хората, а кризисната ситуация, възникнала след поройните дъждове, е овладяна. Заради тежките метеорологични условия и обилните валежи на 3 октомври бе обявено бедствено положение на територията на цялата община Несебър.

На 10 октомври то беше удължено с още една седмица. Собственици на имоти в "Елените" ще проведат събрание на 22 октомври от 11:00 часа във ваканционното селище, посочва БТА. Обяви за събранието вече са разлепени на сгради в курорта.

Председателят на Сдружението на собствениците на ваканционното селище Грета Ганева обясни, че събранието е насрочено поради необходимостта от вземане на спешни решения, свързани с текущата ситуация в комплекса.

"В случай на неотложност трябва да се решават важни въпроси. Ще бъдат заведени искове от страна на собствениците", заяви Ганева.

Комплексът продължава да бъде охраняван от полицейски екипи, а достъпът до територията му става през контролно-пропускателен пункт.

Собствениците се допускат след проверка, като след 17:30 часа влизането в комплекса е забранено.