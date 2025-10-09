От днес: Глоби за търговците при некоректно изписване на цените в лева и евро

От днес започва налагането на глоби за търговците, които не изписват коректно цените в евро и левове. На санкции подлежат и тези, които при липсата на икономически предпоставки, вдигат цените си.

Всички търговци на дребно - с хранителни стоки, напитки и лекарства, с оборот за предходната година над 10 милиона лева, са длъжни всеки ден да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница.

До момента са направени над 70 предупреждения за нарушения. Санкциите са до 7000 лева при първо провинение и до 14 000 - при второ.