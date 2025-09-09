Още слънце в началото на седмицата

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София - около 29 градуса.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.
В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево.
Над Западна България въздушната маса ще бъде неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Правителството на Франция падна: Байру загуби вота на доверие
Bloomberg: Евролидери търсят съдействие от Тръмп за общи санкции срещу Русия (допълнена)
Нови правила за движение по пътищата от днес
Илиан Илиев напуска националния отбор