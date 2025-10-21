Обучават учители в София по програмата 'Чист въздух за здрави деца'

В София стартира серия от специализирани обучения „Чист въздух за здрави деца“ – съвместна инициатива на Столична община и лекарската мрежа „Въздух за здраве“. Програмата е насочена към директорите и екипите на училища, детски градини и ясли и цели да изгради реален капацитет в образователните институции за превенция и намаляване на рисковете, произтичащи от замърсяването на атмосферния въздух – един от основните фактори за влошено здраве в големите градове.

Обученията са част от по-широката стратегия на Столична община за прилагане на новата Директива на Европейския съюз за качеството на въздуха, която поставя по-високи стандарти и конкретни цели за опазване здравето на хората. С програмата „Чист въздух за здрави деца“ общината поставя фокус върху най-уязвимата група – децата, и върху местата, където те прекарват голяма част от деня си.

Темата за въздуха е освен екологична, дълбоко социална и здравна. Данните на Световната здравна организация показват, че замърсяването на въздуха е втората водеща причина за смърт от неинфекциозни заболявания. При децата ефектите са още по-сериозни – от влошена концентрация и хронични дихателни заболявания до по-висок риск от алергии и сърдечно-съдови проблеми.

„С тази програма даваме на директорите и екипите на училища, детски градини и ясли инструментите да защитят здравето на децата в реално време с ясно разписани мерки, информирани решения и постоянна връзка с общинската система за данни“, коментира заместник-кметът по „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева.

Програмата включва обучения и практически модули, които представят конкретни протоколи за реакция при дни с прогноза за повишено замърсяване, както и препоръки за организация на учебния процес и физическите активности на открито. Въвежда се и „Ръководство за училища и детски градини“, разработено съвместно от общината и лекарската мрежа „Въздух за здраве“, което предлага систематизиран набор от превантивни мерки и полезни практики за по-добра защита на децата в градска среда.

Първите обучения се проведоха в Аулата на Военна академия „Г. С. Раковски“ и събраха над 150 представители от училища и детски градини от всички райони на София. Предстои въвеждане на единни минимални стандарти за училищна среда, които ще регламентират проветряването, използването на филтриращи системи и действията при прогноза за замърсяване.