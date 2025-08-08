Община Хасково въвежда частично бедствено положение

OFFNews 08 август 2025 в 09:29 504 0
Пожарникари.

Снимка Getty Images
Пожарникари.

Частично бедствено положение ще бъде въведено днес в община Хасково заради пожара, който избухна вчера до микроязовир край село Момино, заяви заместник-кметът на общината Динко Тенев, цитиран от БТА.

Вчера следобед пламъците обхванаха горски площи и земеделски земи между селата Момино и Елена. Засегнатата площ е около 1000 декара. Огънят е обхванал и струпани след сеч дърва.

На това огнище в момента има пет противопожарни автомобила и булдозер, който проправя просеки, каза директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов. По думите му, обстановката е спокойно и около големия пожар в Сакар планина, който възникна в понеделник около 15:00 часа в защитената местност Радинчево и унищожи над 30 000 декара в общините Харманли и Любимец. Има отделни огнища, по които работят дежурните ни екипи, уточни Чакалов.

Вчера обход на пожара в Сакар направи и директорът на Главна дирекция" "Пожарна безопасност и защита на населнието" Александър Джартов.

Остава частичното бедствено положение в общините Харманли и Любимец.

