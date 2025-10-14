Облаци и дъжд на места, вятърът ще е умерен

OFFNews 14 октомври 2025 в 07:05 261 0

Снимка БГНЕС/архив

Днес облачността над страната ще остане значителна. Очакват се слаби превалявания през деня на отделни места в източните и планинските райони. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над Югозападна България. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад.

Максималните температури ще са между 15° и 20°, в София около 15°, според прогнозата на НИМХ. 

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд, над около 2400 метра – от сняг. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд над масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

Облачно ще е и над Черноморието, където на места се очакват валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода ще е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В сряда на повече места в Източна България и планините ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне и постепенно ще се ориентира от североизток.

