Терзиев отговори на Пеевски: Да стои далеч от Топлофикация, всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак и КТБ

Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски "да стои много далеч" от Топлофикация София поиска столичният кмет Васил Терзиев.

По-рано днес Пеевски подаде сигнал в прокуратурата за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал ''Дружба'' 2 и обяви, че "кризата с парното в „Дружба 2” е поредният провал на кмета Терзиев, на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) и техните партньори от “Спаси София”, които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж, коментира Делян Пеевски за подадения сигнал.

Кметът Терзиев отговори във фейсбук:

Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“?

Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите – и в държавата, и в дружествата. Те винаги са „далеч от хората“, но близо до ресурсите.

• „Топлофикация“ беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет.

• И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН – не от мен или моя екип.

• Натрупаните дългове и зависимостта от „Булгаргаз“ са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие.

• Затова настоявам за концесия – за да не може повече фирмата да бъде доена от „обръчи от фирми“ и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци.

А що се отнася до „съветите“ на г-н Пеевски – по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символа на разрухата „феноменът Пеевски“.

Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност.

А на г-н Хамид Хамид, който иска да „освобождава“ София, бих препоръчал първо да ни освободи от глупостите – и да си гледа „феодалните владения“.

Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга – не от нови схеми и празни приказки.