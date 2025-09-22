Протестиращи блокираха Цариградско шосе в София. Образува се кошмарна тапа

Движението по столичния бул. "Цариградско шосе" е затруднено заради едновременно провеждане на два протеста – на жителите на квартал "Горубляне" и "Дружба 2", съобщи „Булфото“.

Жителите на „Дружба 2“ изразяват недоволство срещу планирания зимен ремонт на "Топлофикация София", който според тях ще остави района без парно и топла вода насред отоплителния сезон.

"Предстои всеки ден да изразяваме своето недоволство срещу тези планове. Това е крайно недопустимо", заяви Николай Георгиев от обществения комитет на квартала, предаде Нова тв.

От "Топлофикация" уточняват, че топлоподаването ще бъде спирано поетапно и за срок до 15 дни в отделни части на „Дружба 2“, а не за целия квартал наведнъж.

Същевременно тази сутрин шефът на отоплителното дружество в София Петър Петров обяви, че няма пари за компенсации на жителите на "Дружба", както и че цените за парно са твърде ниски и трябва да се повишат.

На свой ред жителите на "Горубляне" настояват за довършване на канализацията в квартала, което е техен дългогодишен проблем, съобщава агенцията.

Заради голямото количество завръщащи се в София хора след почивните дни в района се образува огромно задръстване, като често се наблюдават нарушители, вижда се от публикации в групата "Забелязано в София" във Фейсбук.

Движението по бул. „Цариградско шосе“ в София е възстановено, съобщи полицията към 18:20, предаде БТА.