Протестиращи блокираха Цариградско шосе в София. Образува се кошмарна тапа

OFFNews 22 септември 2025 в 17:48 3038 6
Заради голямото количество завръщащи се в София хора след почивните дни в района се образува огромно задръстване, като често се наблюдават нарушители

Снимка Забелязано в София/Фейсбук
Движението по столичния бул. "Цариградско шосе" е затруднено заради едновременно провеждане на два протеста – на жителите на квартал "Горубляне" и "Дружба 2", съобщи „Булфото“.

Жителите на „Дружба 2“ изразяват недоволство срещу планирания зимен ремонт на "Топлофикация София", който според тях ще остави района без парно и топла вода насред отоплителния сезон. 

"Предстои всеки ден да изразяваме своето недоволство срещу тези планове. Това е крайно недопустимо", заяви Николай Георгиев от обществения комитет на квартала, предаде Нова тв.

От "Топлофикация" уточняват, че топлоподаването ще бъде спирано поетапно и за срок до 15 дни в отделни части на „Дружба 2“, а не за целия квартал наведнъж.

Същевременно тази сутрин шефът на отоплителното дружество в София Петър Петров обяви, че няма пари за компенсации на жителите на "Дружба", както и че цените за парно са твърде ниски и трябва да се повишат. 

На свой ред жителите на "Горубляне" настояват за довършване на канализацията в квартала, което е техен дългогодишен проблем, съобщава агенцията. 

Заради голямото количество завръщащи се в София хора след почивните дни в района се образува огромно задръстване, като често се наблюдават нарушители, вижда се от публикации в групата "Забелязано в София" във Фейсбук.

Движението по бул. „Цариградско шосе“ в София е възстановено, съобщи полицията към 18:20, предаде БТА.

    435

    6

    4I4ATA

    22.09 2025 в 19:22

    -0
    +0
    Дружбенци нямат ли по 200лв да си купят бойлер и да не се занимават с тия мафиоти от топлофикация?

    4067

    5

    danvan

    22.09 2025 в 19:13

    -0
    +0
    Няма кошо да протестират, стига протестите да са автенчни. ТОва по принцип, според мен тези са такива, в горубляна наитина отдавна има проблеми с канализацията и нищо не се прави. А за топлофикация всички знаем.

    1705

    4

    Mumko

    22.09 2025 в 18:30

    -0
    +4
    Много ясно, че ще протестират! Крайно време е българина да започне да показва недоволството си за да се случват нещата.

    2000

    3

    Измислен

    22.09 2025 в 18:09

    -4
    +0
    Като поскъпна метрото, една депутатка излезе и каза ясно - "Ходи пеш", все едно си е нейно лично. Сега като не им изнася на дружбалии и горублянци да "Ходят в Плевен" да видят как е !

    2000

    2

    Измислен

    22.09 2025 в 18:04

    -4
    +1
    Поне имат вода за пиене и за тоалетна. В Плевен и Ловеч са на водоноски и мислят за външни к€нефи.

    142

    1

    Октим

    22.09 2025 в 17:58

    -0
    +1
    В София неуредиците са толкова много, че и денонощно да се протестира ... са нужни около 20 години за горе-долу отстраняването им! Но не перфектно, а пак полу-мърляшки, както е свикнал нашенеца!
     