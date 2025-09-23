Пеевски подаде сигнал в прокуратурата за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал ''Дружба'' 2

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал "Дружба 2". По думите му заради ремонта без парно и топла вода за 3 месеца остават хиляди домакинства, 120 сгради, 3 училища и 3 детски градини.

Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

Днес Столична община се събира заради проблема с топлопреносната мрежа в столичния квартал, като ще се проведе заседание на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

На него ще бъде изслушано ръководството на "Топлофикация София" във връзка със стартирането на ремонта на топлопреносната мрежа и наложителното спиране на топлоподаването до края на месец декември тази година.