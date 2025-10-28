МОН ще открие Национален кариерен център

Министерството на образованието и науката подготвя създаването на Национален кариерен център, който ще координира работата на кариерните консултанти в страната и ще обвързва по-ясно образованието с нуждите на пазара на труда. Това обяви просветният министър Красимир Вълчев. Консултантите към центъра ще получат статут на педагогически специалисти.

"Необходима ни е национална политика за кариерно ориентиране, чрез която да обвържем образованието с пазара на труда", каза Вълчев на среща с представители на професията.

Той апелира за участието на консултантите в изготвянето на Правилника на бъдещия център, както и в разработването на насоки за национални кариерни политики, обучения на учители, изготвянето на програми по области за посещения на предприятия и институции.

По време на срещата фокус бе поставен на нуждата децата с математически способности от ранна възраст да бъдат ориентирани към технически професии.

„Да нямаме инженери е една от най-големите заплахи за социално-икономическото развитие на страната ни и вие можете да допринесете много за преодоляване на този проблем“, каза още Вълчев.

По думите му се предприемат много мерки в тази насока – все повече ученици се обучават в паралелки със STEM профили, приемът във висшите училища се обвързва с изпити по физика и математика и др.

Заместник-министър Наталия Михалевска постави акцент и върху насочването на деца и ученици от уязвими групи към професии и квалификации, които могат да им дадат възможност за бърза професионална реализация.

В срещата участваха главният секретар на МОН Любомир Йосифов, директори на дирекции в МОН и експерти.