Министър Караджов пусна в експлоатация три нови локомотива

OFFNews 10 октомври 2025 в 11:47 452 1
Нови локомотиви на БДЖ

Снимка БГНЕС/Антон Станков
Още три нови локомотива ще има БДЖ

Вицепремиерът Гроздан Караджов пусна в експлоатация три нови локомотива "Сименс Смартрон". 

Те са част от договор за доставка на 10 машини на стойност малко над 91 млн. лв. Така общия брой на локомотивите от този модел в състава на "БДЖ - Пътнически превози" става 24.

Новите машини влизат в експлоатация веднага и поемат дежурство в посока Бургас и Русе, съобщи БНТ. Караджов съобщи, че БДЖ все още изпитва трудности с пътнически вагони, към днешна дата не достигат 40 вагона, а до края на годината ще станат 70.

Обсъждат се варианти догодина да се купят или наемат нови 80 машини, а новите вагони може да вдигат до 160 км/ч.

"До Коледа очакваме още един, с което ще сме в състояние да покрием 100% от всички бързи влакове в България. Мечта е на българските железници да пътуваме с нови локомотиви, които не се палят, не се повреждат, не изпушват трансформаторите им. Съответно по-малко закъснения, много по-енергоспестителни са, когато се движат по инерция, връщат електричество в мрежата. Съвсем съвременен и зелен железопътен транспорт."

    Октим

    10.10 2025 в 12:39

    А вагони кога и питам, защото в сегашните не би пътувала и една истинско европейска крава?
     
