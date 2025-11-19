Мъж от Шумен продава менте часовници Rolex и Patek Philippe

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към полицията в Шумен иззеха близо 1000 стоки с лога на защитени марки.

Работата по случая започнала преди време, след придобита информация за разпространение в страната и чужбина на стоки с изключителни права от 27-годишен мъж от Шумен.

Във вторник са проверени два адреса, на които шуменецът съхранявал стоките. В апартамент в града икономическите полицаи се натъкнали на множество дрехи, складирани в стаи в жилището.

От апартамента в Шумен, от жилище във Велики Преслав, два леки автомобила и гаражна клетка в Шумен са иззети общо 632 различни дрехи, 149 чифта обувки, 110 портмонета с лога на световни марки “Tommy Hilfiger”, “Hugo Boss”, “Prada”, “Louis Vuitton”, “Moncler”, “Nike”, “Gucci”, “Balensiaga”, “Dsquared2”, “Dolce& Gabanna”, 29 часовници „Rolex“ и „Patek Philippe" - всички тези стоки са предлагани без съгласието на притежателите на марките.

Иззети са общо 7435 лева, 505 евро и 13 135 турски лири.