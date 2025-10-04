Мъж на 24 години загина на пътя, колата му се удари в дърво между Лясковец и Елена

Пострадали са още двама младежи

OFFNews 04 октомври 2025

Снимка Архив

24-годишен мъж е загинал при катастрофа тази нощ на пътя между Лясковец и Елена. Пострадали са още двама младежи. 

Катастрофата е станала на разклона за село Миндя, съобщи говорителят на ОДМВР – Велико Търново Мариана Христова, цитирана от БНР. 

"Лек автомобил, управляван от 24-годиен мъж, е излязъл от пътното платно и се ударил в крайпътно дърво. На място е загинал водачът на автомобила. С него е имало още двама спътници. След преглед са освободени за домашно лечение. На тримата са взети кръвни проби за анализ. Образувано е досъдебно производство. Причините са в процес на изясняване", обяснява Христова. 

Загиналият и двамата пострадали – на 19 и 31 години, са от село Драганово. 

