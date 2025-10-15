Какво очаква онлайн търговията: AI, SEO трансформации и смислени бранд истории от еCA Conference 2025

На 9 октомври 2025 г. София отново стана притегателна точка за онлайн търговци, маркетолози и технологични предприемачи, благодарение на поредното издание на ECA Conference. Събитието се утвърждава като една от най-влиятелните платформи за обмяна на опит и идеи в сферата на електронната търговия в България.

Форматът комбинира лекции, практически кейс стъдита и експо зона с над 45 изложители и pop-up магазини. Тематично, конференцията обедини на една сцена технологични иновации, бранд стратегии и реални истории от бизнеса.

В търсене на баланс между технология и човешко присъствие

Презентациите обхванаха широк спектър от въпроси, важни за съвременния онлайн бизнес: от еволюцията на дигиталните плащания и сигурността при трансакции до ролята на усмивката в новите биометрични технологии. Все по-видимо се налагат и теми, свързани с локализацията и езиковата адаптация не само като превод, а като стратегически избор за свързване с потребителя.

Бранд историите добавиха плътност и емоционален контекст към иначе технологично ориентираните лекции. Присъстващите чуха как мисията за здраве или грижата за клиента могат да бъдат основа за силен e‑commerce бранд, дори в нишови или табуизирани сектори.

Изкуственият интелект - от hype към реални бизнес приложения

Специално внимание беше отделено на генеративния изкуствен интелект (GenAI) и неговото влияние върху създаването на съдържание, продажбени процеси и клиентска поддръжка. Теми като „Prompting-ът умря“ и „Agentic Sales Solutions“ поставиха нова рамка за това как AI не просто допълва, а трансформира търговския цикъл.

Сред акцентите в програмата беше и лекцията на Геннадий Воробьов, основател на Netpeak Bulgaria, част от FRACTAL (бившата Netpeak Group). Той представи как дигиталният маркетинг се променя под влиянието на изкуствения интелект: от SEO към новата концепция GEO (Generative Engine Optimization), а метрики като Net Promoter Score (NPS) и задържане на клиенти се утвърждават като основни показатели за постигнат Product-Market Fit.

Сред практическите примери той демонстрира и AI SKUptura: вътрешен инструмент на Netpeak за автоматизирано създаване на продуктови описания спрямо SEO и езикови гайдлайни, както и начини за внедряване на GPT-базирани решения в продажбени и мениджърски процеси.

Конференция с поглед напред

eCA Conference 2025 показа, че електронната търговия вече не се води само от цени, логистика или реклама. В центъра са смислените решения, контекстуалният маркетинг и интелигентната автоматизация. А именно те ще определят кой ще успее в следващата ера на дигиталната икономика.