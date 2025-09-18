Какво казва ''Топлофикация'' за 90-дневния ремонт в ''Дружба 2''

„Топлофикация София” ЕАД излезе с позиция относно ремонта, който ще остави близо 120 сгради във втора, трета, четвърта и пета част на столичния квартал "Дружба 2" без топлоподаване в периода от 2 октомври до 30 декември.

От дружеството подчертават, че такъв мащабен проект не може да бъде осъществен без одобрение от Столична община, като параметрите му са били заложени в актуализацията на Бизнес плана, одобрен от Столичния общински съвет (СОС) през юли т.г.

"Дружеството положи максимални усилия и направи опит да се справи със собствен ресурс. Обемът на необходимите дейности обаче надхвърля неговия капацитет. Затова в най-кратки срокове стартирахме процедурата по обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнители, като крайният срок за подаване на оферти беше на 11.09.2025 г. Съгласно ЗОП процедурите са нормативно регулирани и изискват стриктно спазване на срокове. В тази връзка така предвиденият срок за изпълнение на ремонтните дейности е съкратен до минимум, съгласно нормативните изисквания на българското законодателство. В случай че по обективни причини не може да бъде спазено обявеното начало, то клиентите ще бъдат допълнително уведомени 3 дни предварително за новия срок. Относно ползите от ремонта следва да обърнем внимание, че с него ще се подобрят параметрите на топлоносителя в мрежата на ТР „София Изток“, което ще окаже влияние и на качеството на топлоснабдяване на клиентите в най-отдалечените и високи точки - ж.к. „Младост 4“, кв. „Малинова Долина“ и ж.к. „Лозенец“. Също така ще се намалят значително авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, което предвид финансовото състояние на дружеството, е много важен фактор. Това от своя страна ще допринесе за намаляването на непризнатите разходи по преноса на топлинна енергия от страна на КЕВР", заявиха от „Топлофикация София”.

"Даваме си ясна сметка, че стартирането на ремонт през м. октомври, толкова близо до началото на отоплителния сезон, би могло да създаде сериозни неудобства на нашите абонати, но бихме искали да уверим жителите на „Дружба – 2“, че дружеството ще мобилизира всички ресурси и ще направи всичко възможно работата да приключи в максимално кратки срокове. Много е важно да уточним, че засегнатите абонати няма да бъдат със спряно топлоподаване през целия период на ремонта. За да се минимизират неудобствата за клиентите, ще се работи поетапно, а това от своя страна означава, че някои от сградите ще бъдат с пуснато топлоподаване за началото на отоплителния сезон. В тази връзка ще се монтират спирателни арматури, които ще позволят приключването на строителните дейности в отделните участъци и поетапното предсрочно възстановяване на топлоподаването по подменените трасета. Предвидено е попадащите в обсега на ремонтните дейност детски градини и училища, да са приоритетни за подмяна и при тях спирането да е максимално кратко", пише още в позицията.