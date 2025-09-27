Къде можете да гледате финала на световното по волейбол на голям екран

OFFNews 27 септември 2025 в 14:02 2229 1
Волейбол

Снимка БГНЕС/ЕПА
Националният отбор на България по волейбол за мъже

От 13:30 ч. утре на площад "Св. Александър Невски" гражданите ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол, в който българският национален отбор ще се бори за световната титла, съобщиха от Столичната община. Събитието е със свободен вход и е по инициатива на кмета Васил Терзиев.

За гражданите е осигурен голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно, обясниха от общината.

„Всички могат да дойдат с приятели, семейството, флаг, дъждобран, но без чадъри, и най-важното – добро настроение”, допълниха те.

„След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават,“ каза Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

Стадион "Юнак"

Мачът ще бъде излъчен на живо на голям екран и на стадион „Юнак“ в София, където феновете ще могат заедно да споделят емоцията от най-важния сблъсък в турнира, съобщава Министерството на младежта и спорта. Вратите на стадион „Юнак“ ще отворят в 12:00 ч. в утрешния ден. Входът е свободен.

Излъчват мача на открито и в Пазарджик

В Пазарджик мачът също ще бъде излъчен на открито в парк "Стадиона", в рамките на "Фестивалия", съобщи кметът на града Петър Куленски.

По инициатива на Министерството на младежта мачът ще бъде предаван на голям екран до входа на Морската градина във Варна.
В партньорство с общините Пловдив, Бургас, Русе и Велико Търново също се организира масово гледане на финала. Екраните ще бъдат разположени на следните локации:

  • Пловдив – фонтана пред Общината;
  • Бургас – пред Общината;
  • Русе – видеостената на Община Русе;
  • Велико Търново – парк „Марно поле“.

Националният отбор на България по волейбол за мъже се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и се класира за финала за Световното първенство по волейбол във Филипините.

Така тимът на Джанлоренцзо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша.

Това е втори финал в историята на България, като в първия родния тим отстъпва в мача за титлата в София срещу Германската Демократична Република (ГДР) през 1970 година. Тогава българският отбор отстъпва с 2:3 във финалния двубой в финалната група в София и остава със сребърните медали от първенството на планетата.

    Днес всички хвалят волейболистите , но истинският герой е Господарят простак бойко борисов !
    Той 20 години се бъхти като диктатор , за да може да оправи спорта ..... и го оправи!

    Днешната победа , трябва да се припише на Господаря , а на финала да му се отреди почетно място , за да го покажат всички телевизии и светът да знае за заслугите на нашия незаменим , вечен , безсмъртен , красив , умен , честен , почтен , кротък ,скромен Господар !

    Кланяйте се и хвалете Господаря простак борисов , само така с негова помощ , утре волейболистите могат да постигнат успех !

    Да пребъде през вековете нашият безсмъртен Господар - РА !
     
