Кабинетът аплодира децата, участвали в гасенето на пожара в Сунгурларе

Министрите аплодираха децата, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе.

Преди началото на редовното правителствено заседание премиерът Росен Желязков представи група деца, участвали в гасенето на пожар в Сунгурларе. Министрите ги посрещнаха с аплодисменти и благодарности за проявената смелост.

„Това са момчетата, които в тези трудни дни със своя тих и скромен пример в Сунгурларе се притекоха на помощ по свой начин. Той стана толкова видим за всички и такъв кураж даде на огнеборците, на горските, на полските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук, за да изразим нашите признателност и благодарност. Те са посланици на всички онези, които в тези трудни времена показват човешкия добродетел, показват онзи скромен, тих и непретенциозен героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора, като българи, да бъдем насочени един към друг с човечност и емпатия, която толкова липсва в нашето ежедневие”, каза министър-председателят.

Желязков подчерта, че децата са посланици на човечността, солидарността и емпатията, които често липсват в ежедневието ни, и благодари на родителите им за възпитанието и подкрепата.