Гонка, протест и обвиняем - трагедията по пътя Златица-Челопеч

Вчера Окръжна прокуратура-София привлече като обвиняем мъж на 44 г. за тежко пътнотранспортно произшествие с причинена смърт на пътя между гр. Златица и с. Челопеч, Софийска област, съобщава BTV.

М.К. е привлечен като обвиняем за това, че е нарушил правилата за движение по пътищата при управление на лек автомобил „Мерцедес“, вследствие на което умишлено е причинил пътнотранспортното произшествие. С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, информират от поркуратурата.

Инцидентът се случи на 18 октомври към 00,50 часа. Тогава на място беше установено, че са катастрофирали три леки автомобила. Единият водач, мъж на 23-годишна възраст, бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като по-късно стана ясно, че е починал. Другият шофьор беше настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота. Третият шофьор не е пострадал. Твърди се, че става дума за преследване между автомобили със скорост, достигаща 260 км/час.

Марин Маринов е приятел на загиналия. Двамата имали уговорка да се срещнат същата вечер. В ефира на Nova той разказа, че наистина е имало гонка между два автомобила, но неговият приятел бил просто потърпевш. Марин казва, че не познава лично участниците в надпреварата, но знае, че редовно шофират под въздействието на алкохол и наркотици.

„Всички знаят това, но органите на реда не взимат никакви мерки. Също така има опит един от участниците в инцидента да бъде прикрит, защото е от заможно семейство”, добави той.

Инцидентът предизвика и протест в родното място на загиналия, село Антон, на 21 октомври. Нов протест ще има и на 2 ноември, организиран от сдружение "Ангели на пътя".

Механизмът на катастрофата се изяснява, по първоначални данни след удар автомобилът на пострадалия е излязъл извън пътя.