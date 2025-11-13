Голям протест пред ВМА срещу лекаря, прегазил и оставил кучето Мая и насилието срещу животни (снимки)

Стотици души протестират пред сградата на Военномедицинска академия в София срещу лекаря, прегазил и оставил кучето Мая.
"Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до изясняването на случая с прегазеното куче в столичния квартал Разсадника", заявиха снощи от Военномедицинската академия (ВМА).
Протестиращите днес зоват за ефективна присъда на Цоневски. "Няма да мълчим!" и "Убиец", скандират протестиращите.
"Няма оправдание по-тежки наказания да бъдат приложени. Вижда се ясно и точно кой е извършителят. Не виждам причина да не получи ефективна присъда", каза пред "Господари на ефира" Златин Младенски от НПО "Мечо и приятели" - организатори на протеста.
Демонстрантите заявяват, че убийството на куче е равносилно на убийството на дете. На протеста има и много четириноги домашни любимци, които пригласят на аплодисментите към речите на говорителите с лай.
"Във видеото мен ме потресе, че след като бе прегазено животното и извергът излезе от колата, тя го погледна и помаха с опашка", заяви един от протестиращите пред събралите се хора.
Демонстрантите критикуваха депутатите, че никой от парламента не е дошъл да подкрепи протеста срещу насилието на животните. “Лично ще гласувам за първия политик, който подеме защитата на животните”, заяви един от говорителите.
Същевременно днес Цоневски се появи в 3 РПУ. Там му били предявени материалите по обвинението по чл. 325 Б от Наказателния кодекс - за убийство на гръбначно животно, извършено с жестокост. По думите на шефа на СДВР македонецът съдейства на разследването.
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.