Голям протест пред ВМА срещу лекаря, прегазил и оставил кучето Мая и насилието срещу животни (снимки)

Стотици души протестират пред сградата на Военномедицинска академия в София срещу лекаря, прегазил и оставил кучето Мая.

"Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до изясняването на случая с прегазеното куче в столичния квартал Разсадника", заявиха снощи от Военномедицинската академия (ВМА).

Протестиращите днес зоват за ефективна присъда на Цоневски. "Няма да мълчим!" и "Убиец", скандират протестиращите.

"Няма оправдание по-тежки наказания да бъдат приложени. Вижда се ясно и точно кой е извършителят. Не виждам причина да не получи ефективна присъда", каза пред "Господари на ефира" Златин Младенски от НПО "Мечо и приятели" - организатори на протеста.

Демонстрантите заявяват, че убийството на куче е равносилно на убийството на дете. На протеста има и много четириноги домашни любимци, които пригласят на аплодисментите към речите на говорителите с лай.

"Във видеото мен ме потресе, че след като бе прегазено животното и извергът излезе от колата, тя го погледна и помаха с опашка", заяви един от протестиращите пред събралите се хора.

Демонстрантите критикуваха депутатите, че никой от парламента не е дошъл да подкрепи протеста срещу насилието на животните. “Лично ще гласувам за първия политик, който подеме защитата на животните”, заяви един от говорителите.

Същевременно днес Цоневски се появи в 3 РПУ. Там му били предявени материалите по обвинението по чл. 325 Б от Наказателния кодекс - за убийство на гръбначно животно, извършено с жестокост. По думите на шефа на СДВР македонецът съдейства на разследването.