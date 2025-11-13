Голям протест пред ВМА срещу лекаря, прегазил и оставил кучето Мая и насилието срещу животни (снимки)

Протестиращите настояват за ефективна присъда за Ненад Цоневски и насилниците на животни

Ружа Райчева 13 ноември 2025 в 17:10 2655 2
Протест пред ВМА с искане за ефективна присъда за лекаря, прегазил кучето Мая

Снимка БГНЕС/Боян Топчийски
Протест пред ВМА с искане за ефективна присъда за лекаря, прегазил кучето Мая
Стотици души протестират пред сградата на Военномедицинска академия в София срещу лекаря, прегазил и оставил кучето Мая.

"Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до изясняването на случая с прегазеното куче в столичния квартал Разсадника", заявиха снощи от Военномедицинската академия (ВМА).

Протестиращите днес зоват за ефективна присъда на Цоневски. "Няма да мълчим!" и "Убиец", скандират протестиращите.

"Няма оправдание по-тежки наказания да бъдат приложени. Вижда се ясно и точно кой е извършителят. Не виждам причина да не получи ефективна присъда", каза пред "Господари на ефира" Златин Младенски от НПО "Мечо и приятели" - организатори на протеста.

Демонстрантите заявяват, че убийството на куче е равносилно на убийството на дете. На протеста има и много четириноги домашни любимци, които пригласят на аплодисментите към речите на говорителите с лай.

"Във видеото мен ме потресе, че след като бе прегазено животното и извергът излезе от колата, тя го погледна и помаха с опашка", заяви един от протестиращите пред събралите се хора.

Демонстрантите критикуваха депутатите, че никой от парламента не е дошъл да подкрепи протеста срещу насилието на животните. “Лично ще гласувам за първия политик, който подеме защитата на животните”, заяви един от говорителите. 

Същевременно днес Цоневски се появи в 3 РПУ. Там му били предявени материалите по обвинението по чл. 325 Б от Наказателния кодекс - за убийство на гръбначно животно, извършено с жестокост. По думите на шефа на СДВР македонецът съдейства на разследването.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Mounted Archer

    13.11 2025 в 18:19

    Скопец уродлив, всички знаем къде живееш и какво правиш ежедневно. Бялата мафия може и да те отърве от справедлива присъда, но ние няма да забравим какво причини на кучето. Другите кучета също няма да забравят и ще ти го припомнят...

    nms

    13.11 2025 в 18:11

    Корупция, мафия, олигопол, политическа нестабилност, ниски доходи, демографска криза, инфраструктура като след война, резерв за 3месеца на гориво , жестоки убийства , насилие над деца, мазало на пътя– няма грижи, сгазено куче- The real shit.
     
