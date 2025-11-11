ВМА: Д-р Цоневски няма да работи при нас до приключване на случая с прегазеното куче

"Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност" до изясняването на случая с прегазеното куче в столичния квартал Разсадника, съобщиха тази вечер от Военномедицинската академия.

ВМА оказва "пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба “Военна полиция”, Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната".

"ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива. ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени" - пише още в прессъобщението на лечебното заведение.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха вчера на брифинг, че лекарят, прегазил куче в Разсадника, е направил самопризнания. Той твърди, че неволно е направил маневра, при която е станал инцидентът.

Мъжът е на 29 години, гражданин на Република Северна Македония.

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство по случая, съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев.