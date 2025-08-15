Експерти питат транспортното министерство: Кой обучи и даде книжка на младежа, врязал се в автобус в София

ЕЦТП призовава Министерството на транспорта чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно да информира обществото ясно и конкретно как е получил свидетелството си за правоуправление на МПС водачът, причинил тежката катастрофа с жертва в София, врязвайки се в автобус на градския транспорт.

Това съобщиха от Европейския център за транспортни политики.

И по-точно - къде и как се е обучавал и кога и как е положил изпити. Не твърдим, че има нещо нередно, но сме категорични, че всички тези отговори се дължат на обществото, допълват от ЕЦТП.

От години има твърдения за сериозни пропуски в процеса на обучение за СУМПС. И не се съмняваме, че е в общ интерес всички по веригата да носят отговорност - от обучаващия, през изпитващите и самия водач, до контрола, заявяват от Центъра.