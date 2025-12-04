Движението към Кулата е ограничено отново за камиони над 12 т

OFFNews 04 декември 2025 в 15:38 94 0
Камиони

Снимка БТА
Опашка на ГКПП Кулата

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при ГКПП "Кулата" - Промахон, съобщи Агенция "Пътна безопасност" (АПИ) в ранния следобед.

До около 11 ч. тази сутрин граничният пункт бе затворен заради протест на гръцки фермери, които блокираха пътища със селскостопански машини.

Около 11:30 АПИ съобщи, че граничният пункт е отворен и движението се пропуска в двете посоки. Три часа по-късно дойде съобщение, че няма да бъдат пропускани камиони над 12 тона.

Няма информация докога ще важи забраната. Шофьорите изчакват на място.

