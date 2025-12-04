Движението към Кулата е ограничено отново за камиони над 12 т

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т при ГКПП "Кулата" - Промахон, съобщи Агенция "Пътна безопасност" (АПИ) в ранния следобед.
До около 11 ч. тази сутрин граничният пункт бе затворен заради протест на гръцки фермери, които блокираха пътища със селскостопански машини.
Около 11:30 АПИ съобщи, че граничният пункт е отворен и движението се пропуска в двете посоки. Три часа по-късно дойде съобщение, че няма да бъдат пропускани камиони над 12 тона.
Няма информация докога ще важи забраната. Шофьорите изчакват на място.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник