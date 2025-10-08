Дневната винетка ще струва 4.09 евро, влиза в сила от 1 януари

Правителството утвърди цената на новата дневна винетка, която ще влезе в сила от началото на следващата година.
С решение на кабинета, прието чрез проектопостановление за изменение на Тарифата за таксите, събирани за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, еднодневният стикер за ползване на пътищата ще струва 4.09 евро.
При определянето на цената е спазен принципът на пропорционалност и правилото на увеличаващата се стойност при намаляване на срока на валидност, на които се основават и цените на останалите винетки, съобщиха от Министерски съвет.
При движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя, или ако пътното превозно средство е с размери, маса или натоварване на ос над нормите се предлага компенсаторна такса в размер на 1200 лв. или 613,55 евро. Характерът й е санкционен и е на принципа, че този тип такси са по-високи от съответните разрешителни, но по-ниски от налаганите наказания. Целта е да се стимулират водачите да не ползват платените пътища с пътните превозни средства, чиито размери, маса или натоварване на ос надвишават установените норми.
В разпоредбите, отнасящи се до таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони, към бензиностанциите и газостанциите се добавят и зарядните станции за електрически превозни средства. С измененията се уточнява, че изграждането и експлоатацията на такива зарядни станции също подлежат на разрешителен режим.
Таксите за специално ползване за скоростни пътища, каквито до момента не са били разписани в действащата Тарифа, да бъдат колкото тези за автомагистрала, е предвидено още в Постановлението.
Добавя се и нов член, с който се определя такса за издаване на разрешение на нотифициран орган за оценяване на съответствието на доставчиците на Европейската услуга за електронно пътно таксуване.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Фон дер Лайен: Русия води хибридна война с нас и Европа трябва да отговори
Хората vs. мафията - вижте как софиянци помагат в кризата с боклука (снимки)
Пеевски: Статията на ''Уолстрийт джърнъл'' е поръчкова, Радев го искам на терен
Костадинов за предложението на Румен Христов: Ограничаването на президента е лустрация