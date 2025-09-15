Честит първи учебен ден! Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг днес. 55 000 ще бъдат първокласниците тази година, като те са по-малко от миналата.
През лятната ваканция са ремонтирани над 1500 училища, при 250 строителните дейности продължават, а 22 учебни заведения ще започнат годината в чужди сгради, съобщава Нова.
Тази година външното оценяване по математика за 7. и 10. клас ще бъде различно. Ще бъдат добавени и задачи по природни науки.
Сред обсъжданите промени, които могат да влязат в сила съвсем скор, е пълната забраната за използване на мобилни телефони в училище
