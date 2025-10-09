Частична евакуация на село в Русенско заради опасност от скъсване на язовирна стена в Лесопарк „Липник“

Община Русе активира системата BG-Alert за частична евакуация на село Николово и подготовка за евакуация на село Сандрово и град Мартен. Причината е проблем със стената на язовира в лесопарка „Липник“ край Николово, съобщи кметът на крайдунавския град Пенчо Милков.

"Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса от обилните валежи през последните дни. Има непосредствена опасност от скъсване на преградата. Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото", пише Милков.

На място съм със зам.-кметовете Никола Лазаров и Здравка Великова, кмета на Николово Златан Ванев, директора на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов и директора на РД ПБЗН-Русе комисар Светослав Войчев.

По думите на кмета превозвачът по линия Русе-Николово-Долно Абланово-Просена и „Общински транспорт Русе“ ще осигурят транспорт за евакуацията на жителите.

Пътят Николово – Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността.

"Зала „Арена Русе“ ще бъде използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на с. Николово. Осигурени са храна и вода от БЧК.

Там е екип от социални работници и психолози, за да посрещат пристигащите хора и да се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели.

Ще ви информираме за обстановката и предприетите действия", написа още Милков.

Хидроинженерът и оператор на язовирите общинска собственост в Русе Симислав Михайлов каза, че в язовира към момента има 1,1 млн. кубически метра вода. В момента той се източва с 200 литра в секунда, за да не създаде опасност от заливане.