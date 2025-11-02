Багер копае в бившия сарай на Ахмед Доган в ''Бояна'' (Снимки)

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", предаде БНТ.

Собственикът на комплекса е съобщил пред БНТ, че на място се извършват ремонтни дейности, за които са издадени необходимите разрешителни.

Снимки: Стопкадър/БНТ

Снимк: БГНЕС

В началото на лятото през миналата година Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас.

След това обаче така и не успя да се върне, тъй като собственикът на комплекса обяви, че договорът за наем е изтекъл и Доган вече няма право да ползва имота.

През април Доган направи опит отново да се върне в боянската резиденция, но след няколко часа престой отново беше принуден да я напусне.

Тогава в имота МВР намери голям брой оръжия, включително и "Калашников". Служители на столичната полиция реагираха на два сигнала на телефон 112. Първият е подаден от политическа партия, а вторият - от собственика на имота. Незабавно към адреса бяха насочени екипи, които да обезпечат обществения ред.