55 000 шестокласници се явяват на входно ниво по математика

55 000 шестокласници ще се явят днес на Националното входно ниво по математика. То ще продължи 40 минути, в дигитална среда и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, както и две с кратък свободен отговор.

Целта му е да се направи оценка на наученото по математика в пети клас.

Дали да бъдат вписани оценките от изпита ще става по преценка на учителя.

От МОН припомнят, че през миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците по природни науки. Затова не очакват да има проблеми на днешния изпит.

