От Дамаск до София – за бизнеса и дюнерите с Аладин Харфан

Аладин Харфан е български бизнесмен от арабски произход, роден в Дамаск. Известен е с веригата за бързо хранене "Аладин фуудс", но през годините се занимава и с продажба на дрехи, електроуреди, недвижими имоти и с иновации.

Той бяга от Сирия през 1988 г. и отива в Дубай, където се занимава с бизнес до избухването на войната в Персийския залив. Търсейки алтернатива, попада в България през бурното време на 90-те години по препоръка на приятел. За него правенето на бизнес у нас тогава е трудно, но много печелившо.

Господин Харфан е привлечен от гостоприемството и желанието на българина да помага. Споделя, че имаме две хубави неща: свободата на Запада и уюта на Ориента. През 2004 г. получава българско гражданство.

"Да стана българин – това е моят най-голям успех. Моят манталитет да се промени. Това по принцип е най-големият ми личен успех. Има много чужденци, те живеят дълги години (в България) и не са адаптирани", обяснява той.

Колкото до "Аладин фуудс", Харфан закачливо посочва, че благодарение на бизнеса му дюнерът е вече национална храна за българина, редом с баницата.

За премеждията и впечатленията на Аладин Харфан в България можете да чуете в YouTube канала на OFFNews. Не забравяйте да се абонирате и да цъкнете камбанката, за да получавате известия за новите ни видеа!