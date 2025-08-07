Цените в лева и евро стават задължителни от утре - днес е последният ден за подготовка

Днес е последният ден, в който търговците трябва да подготвят етикетите на своите стоки и услуги с посочване на цените както в лева, така и в евро.

Съгласно изискванията, цените трябва да бъдат изписани с еднакъв по големина и стил шрифт, като няма задължение коя валута да бъде водеща – левът или еврото.

От 8 август влизат в сила разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото, според които двойното обозначаване става задължително.

Има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година. При бензиностанциите ще виждаме двоен ценоразпис на горивата, но на самата колонка за зареждане, на дисплея сумата ще е само една.

След като таксиметровият бранш се оплака от затруднения, задължението за отразяване на цените и в двете валути върху касовите бележки се отлага до 31 октомври. Въпреки това, тарифните ценоразписи в таксиметровите автомобили трябва да показват цени и в лева, и в евро още от 8 август.