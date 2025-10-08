Новоиздадените кредитни карти от Fibank са с още по-добри условия и атрактивни бонуси

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира промоционалната си кампания за нови кредитни карти с преференциални условия, която ще продължи до края на годината.
С нея всеки клиент с активна сметка в ПИБ, открита преди 01.10.2025 г., може да получи награда на стойност 50 лв., ако насочи свой приятел (без сметка в банката) да заяви и активира кредитна карта в периода на кампанията: 01.10.-31.12.2025 г.
Но това не е всичко. Награда от 50 лв. е предвидена не само за препоръчващия клиент, но и за препоръчания. Необходимо е той да извърши плащане с новата си карта на обща стойност минимум 3000 лв. за период от 3 месеца от датата на издаване на картата.
Кредитните карти на Първа инвестиционна банка се отличават с още по-добри условия за издаване. Те са без годишна такса за първата година и без годишна такса за всяка следваща година при направени плащания над минимален обем, който е в зависимост от вида на кредитната карта.
Повече информация може да намерите на сайта на Fibank.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Фон дер Лайен: Русия води хибридна война с нас и Европа трябва да отговори
Хората vs. мафията - вижте как софиянци помагат в кризата с боклука (снимки)
Пеевски: Статията на ''Уолстрийт джърнъл'' е поръчкова, Радев го искам на терен
Костадинов за предложението на Румен Христов: Ограничаването на президента е лустрация