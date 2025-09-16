Експерти на Fibank ще участват в срещи, посветени на въвеждането на еврото в България

Представители на Fibank (Първа инвестиционна банка) ще бъдат част от срещите в различни градове, в рамките на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.
Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Партньор е Асоциацията на банките в България (АББ), на която член е и Fibank.
На 17 септември в Монтана - Fibank ще бъде представена от Управителя на ПИБ в града – г-н Георги Георгиев и Директора „Клонова мрежа“ г-н Мартин Николов. В Смолян на 24 септември ще присъстват г-н Николов и Управителя на клона на банката, г-н Георги Хаджимитев. Участието на експертите на ПИБ ще приключи на 2 октомври в Ямбол, където ще гостуват г-жа Росица Бинева, Заместник-директор „Клонова мрежа“ и г-жа Галина Арабаджиева, Управител на Fibank-клон Ямбол.
На своята интернет страница Първа инвестиционна банка поддържа специална секция: „За еврото“, в която освен калкулатор за превалутиране в евро, има раздели с полезна информация за сметките, депозитите, кредитите, картите и уведомления за клиентите, касаещи въвеждането на новата официална валута от 1 януари 2026 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
17882
1
16.09 2025 в 10:57
Киселова забрани на депутат от Възраждане да посети Битоля - той отиде
Джей Ди Ванс ще бъде водещ на ''Шоуто на Чарли Кърк''
Авиокомпании временно отстраняват служители заради публикации за убийството на Чарли Кърк
Хванаха сина на бившата шефка на спецпрокуратурата с 50 кг марихуана
Британски тайфуни ще пазят полското небе