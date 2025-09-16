Експерти на Fibank ще участват в срещи, посветени на въвеждането на еврото в България

Представители на Fibank (Първа инвестиционна банка) ще бъдат част от срещите в различни градове, в рамките на Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Целта на срещите е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Партньор е Асоциацията на банките в България (АББ), на която член е и Fibank.

На 17 септември в Монтана - Fibank ще бъде представена от Управителя на ПИБ в града – г-н Георги Георгиев и Директора „Клонова мрежа“ г-н Мартин Николов. В Смолян на 24 септември ще присъстват г-н Николов и Управителя на клона на банката, г-н Георги Хаджимитев. Участието на експертите на ПИБ ще приключи на 2 октомври в Ямбол, където ще гостуват г-жа Росица Бинева, Заместник-директор „Клонова мрежа“ и г-жа Галина Арабаджиева, Управител на Fibank-клон Ямбол.

На своята интернет страница Първа инвестиционна банка поддържа специална секция: „За еврото“, в която освен калкулатор за превалутиране в евро, има раздели с полезна информация за сметките, депозитите, кредитите, картите и уведомления за клиентите, касаещи въвеждането на новата официална валута от 1 януари 2026 г.