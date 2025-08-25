Депозитите на домакинствата са нараснали с 12%

Депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, достигат 94,388 млрд. лева в края на юли , което представлява 43% от БВП, а ръстът е 12,2% на годишна база, сочат данните на Българската народна банка (БНБ).

Общият размер на депозитите в неправителствения сектор е 146,233 млрд. лева или 66,6% от БВП, като увеличението на годишна база е 10,8%.

Отчита се и годишен ръст от 7,8% на депозитите на нефинансовите предприятия и те възлизат на 48,046 млрд. лева, което представлява 21,9% от БВП.

Финансовите предприятия също отчитат нарастване на спестяванията си от 14,1% до близо 3.799 млрд. лева, което е 1,7% от БВП.

В последната си макроикономическа прогноза БНБ посочва, че годишният растеж на депозитите в неправителствения сектор може да достигне 15,7% до края на 2025 г. Това ще се дължи основно на очакваното по-интензивно внасяне на свободни средства в банките преди присъединяването на България към еврозоната, с цел последващото им превалутиране в евро.