Да поговорим за пари: Какво е криптовалута

Криптовалутата може да се опише по най-разбираем начин като запис в счетоводна книга, който показва кой какво притежава и в какво количество. Интересното в случая е, че тази счетоводна книга не се съхранява на едно място – нейни копия съществуват хиляди пъти, разпръснати по целия свят. Това обясни експертът Владислав Драмалиев - един от основателите на българското биткойн/блокчейн общество - във финансовия подкаст на OFFNews "Да поговорим за пари".

Когато в нея се направи промяна – например добавяне на нова транзакция – всички копия се актуализират едновременно, независимо къде по света се намират. Важно е да се разбере, че криптовалутата не е физическа монета, а запис в база данни, която може да се променя само по предварително зададени правила. Тази система я доближава до дигиталните пари, с които вече сме свикнали – например сумите, които виждаме в банковите си сметки. Разликата е, че при криптовалутите базата данни не е собственост на една банка или компания. Всеки може да има копие от нея и да участва в поддържането ѝ.

Криптото може да бъде изтеглено във физически пари

Съществуват множество крипто борси, където дигиталните валути могат да бъдат обменени срещу традиционни пари – например долари или евро.

На пазара в България има и регистрирани брокери, които посредничат при подобни сделки. Те приемат средствата от борсата, извършват нужната конверсия и превеждат сумата на клиента, като задържат определена комисиона за услугата си.

И още в подкаста:

Какво влияе на цената?

Криптовалута и злато

Транзакционните разходи при криптовалутите

Реалните ползи за икономиката

От "крипто" към "физическа валута"

Какво движи криптопазара - технологията, регулациите или психологията на инвеститорите?

Евентуален сценарий - големите банки активно започват да предлагат "крипто"

Спекулации и балони в сектора?

Изкуственият интелект и криптото

Ще стане ли криптото част от ежедневието на хората?