Да поговорим за пари: Какво е криптовалута

Криптовалутата може да се опише по най-разбираем начин като запис в счетоводна книга, който показва кой какво притежава и в какво количество. Интересното в случая е, че тази счетоводна книга не се съхранява на едно място – нейни копия съществуват хиляди пъти, разпръснати по целия свят. Това обясни експертът Владислав Драмалиев - един от основателите на българското биткойн/блокчейн общество - във финансовия подкаст на OFFNews "Да поговорим за пари".
Когато в нея се направи промяна – например добавяне на нова транзакция – всички копия се актуализират едновременно, независимо къде по света се намират. Важно е да се разбере, че криптовалутата не е физическа монета, а запис в база данни, която може да се променя само по предварително зададени правила. Тази система я доближава до дигиталните пари, с които вече сме свикнали – например сумите, които виждаме в банковите си сметки. Разликата е, че при криптовалутите базата данни не е собственост на една банка или компания. Всеки може да има копие от нея и да участва в поддържането ѝ.
Криптото може да бъде изтеглено във физически пари
Съществуват множество крипто борси, където дигиталните валути могат да бъдат обменени срещу традиционни пари – например долари или евро.
На пазара в България има и регистрирани брокери, които посредничат при подобни сделки. Те приемат средствата от борсата, извършват нужната конверсия и превеждат сумата на клиента, като задържат определена комисиона за услугата си.
Антоний Тонев
Аз съм Антоний Тонев – финансовият репортер на OFFNews. Завършил съм Националната търговско-банкова гимназия със специалност Застрахователно и осигурително дело, където имах възможност да ръководя едно от учебните застрахователни дружества. Моята страст е да пиша и да следя отблизо динамиката във финансовия свят. Натрупах ценен опит и като стажант-редактор в програма „Хоризонт“ на БНР, където работих по предаванията Понеделник вечер, Нощен Хоризонт, 12+3 и Нещо повече. Вярвам, че добрата журналистика изисква точност, задълбоченост и постоянен интерес към новото.