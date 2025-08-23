Световен успех: Стилияна Николова със сребро, Ева Брезалиева осма на Световното в Рио (ГАЛЕРИЯ)

България категорично се нареди в световния елит на художествената гимнастика. Стилияна Николова завоюва бронзов медал на световното първенство в Рио де Жанейро, Бразилия, а Ева Брезалиева направи изключително представяне и стана осма.

Тази година на първенството участваха над 70 държави.

Стилияна Николова се качи на стълбичката навръх 20-ия си рожден ден. Публиката я Бразилия я посрещаше като истинска звезда и всеки път залата ставаше на крака, когато българката излизаше на килима.

Това е първо сребърно отличие в многобоя за България от 2001-а година и четвърти сребърен медал за Стиляна от световно първенство.

Нашето момиче събра 119.300 точки в индивидуалния многобой с впечатляващи резултати на отделните композиции: 30.650 – бухалки; 30.150 – лента; 29.800 – топка; 28.700 – обръч.

Стилияна отстъпи единствено на олимпийската шампионка Дария Варфоломеев (Германия), която завоюва титлата със 121.900 т. Бронзът остана за София Рафаели (Италия) със 117.950 т.

Другата ни грация, Ева Брезалиева, стана осма в крайното класиране с четири перфектни изигравания.

Днес продължава битката при ансамблите, предстоят и финалите на отделните уреди, където Стилияна ще играе четири уреда, а Ева - лента.