Илиана Раева: България отново беше силна и ярка, 5 медала от шампионата

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева е доволна от представянето на националния отбор на Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия).
България завършва надпреварата с пет отличия - четири сребърни и един бронзов медал. Стилияна Николова е втора в многобоя, втора на обръч и на лента, трета на бухалки, а България има сребро в отборната надпревара.
"България се прибира с 5 медала от първото Световно първенство на новия Олимпийски цикъл, което се проведе в Бразилия! Изключително силна конкуренция имаше и в индивидуалната, и в ансамбловата надпревара. Впечатляващо силни шампиони и в двете дисциплини - Даря Варфоломеев и ансамбълът на Япония. Много добро съдийство и увеличаване на географията на медалистите от Световни първенства", написа Раева в социалните мрежи.
"България отново беше силна и ярка и не случайно има в актива си 5 медала от шампионата! Допуснахме грешки, които с работа ще отстраним. Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика. Браво на всички! Гордея се с вас! Предстои ни устрем към нови върхове!", добави тя.
2000
4
25.08 2025 в 12:56
Поне за лентата на Стили да бяхте реагирали вчера! Заслужаваше златото нашето прекрасно борбено момиче!!!
2000
3
25.08 2025 в 12:44
Дългата, мръсна руска ръка.
Много имат да си връщат за нов, що ядоха години наред от нашите!!!
Това, което се случва пред очите на целия свят е подигравка с гимнастиката- един танцуващ жираф и безброй подкупни съдии.
Иначе: Браво на Стили, Ева и ансамбъла!
542
2
25.08 2025 в 12:12
3141
1
25.08 2025 в 10:53
