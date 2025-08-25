Илиана Раева: България отново беше силна и ярка, 5 медала от шампионата

OFFNews 25 август 2025 в 08:17 3644 4
Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева

Снимка БФХГ
Илиана Раева

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева е доволна от представянето на националния отбор на Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия).

България завършва надпреварата с пет отличия - четири сребърни и един бронзов медал. Стилияна Николова е втора в многобоя, втора на обръч и на лента, трета на бухалки, а България има сребро в отборната надпревара.

"България се прибира с 5 медала от първото Световно първенство на новия Олимпийски цикъл, което се проведе в Бразилия! Изключително силна конкуренция имаше и в индивидуалната, и в ансамбловата надпревара. Впечатляващо силни шампиони и в двете дисциплини - Даря Варфоломеев и ансамбълът на Япония. Много добро съдийство и увеличаване на географията на медалистите от Световни първенства", написа Раева в социалните мрежи.

"България отново беше силна и ярка и не случайно има в актива си 5 медала от шампионата! Допуснахме грешки, които с работа ще отстраним. Много добър завършек на поредната силна година на българската художествена гимнастика. Браво на всички! Гордея се с вас! Предстои ни устрем към нови върхове!", добави тя.

    И нито една контестация!
    Поне за лентата на Стили да бяхте реагирали вчера! Заслужаваше златото нашето прекрасно борбено момиче!!!

    Те и рускините имаха състезателки там. Че едната даже стана и шампион.
    Дългата, мръсна руска ръка.
    Много имат да си връщат за нов, що ядоха години наред от нашите!!!
    Това, което се случва пред очите на целия свят е подигравка с гимнастиката- един танцуващ жираф и безброй подкупни съдии.
    Иначе: Браво на Стили, Ева и ансамбъла!

    Много хубаво, мило Илианче, ама сме по-възрастни от теб и помним времената, в които всичко беше злато ... А това е много по-добре!!!

    Рускините отделят нефтени продукти по този повод.

     
