Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч и лента

Най-добрата българска гимнастичка Стилияна Николова спечели сребърни медали на финала на обръч и лента от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си на обръч и получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение.

Световна шампионка на уреда стана бронзовата медалистка София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

Второ сребро за Стели днес донесе финалът на лента, където тя получи оценка 29.800. Златото отиде при "германката" Даря Варфоломеев, която събра резултат от 30.250.

Бронз за украинката Таисия Онофрийчук с резултат 29.100. Другата ни състезателка във финала на лента Ева Брезалиева се класира на седмо място с резултат 28.050.

За Николова това е четвърто сребро за България от шампионата след второто място в многобоя и в отборната надпревара.

Финалът на бухалки донесе бронз за Стилияна, която събра 28.800 точки. На първо и второ място се класираха Даря Варфоломеев, Германия, с резултат 31.700 и Амалия Лека, Румъния, с 29.000 точки.

Стилияна се класира на пето място на финала на топка с резултат 28.500. Първа е Даря Варфоломеев, Германия с 29.850, следвана от Рин Кейс, САЩ, с 29.050 и София Рафаели, Италия, 28.750 точки.

Ансамбълът ни остана пети във финала с 5 ленти. Златото отиде при Кетй, втори са Япония, бронз за Испания.