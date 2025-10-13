Селекционерът на футболните национали: Не трябва да повтаряме мача с Турция

Теодор Борисов 13 октомври 2025 в 21:07 100 0
Димитров изрази надежда за добро представяне срещу европейския шампион Испания

Снимка Теодор Борисов
Селекционерът Александър Димитров изрази надежда за добро представяне срещу европейския шампион Испания

Селекционерът на България Александър Димитров изрази надежда за добро представяне в световната квалификация срещу европейския шампион Испания, която ще се състои утре във Валядолид. Както е известно, специалистът дебютира с разгромно поражение с 1:6 от Турция.

„Не ни е лесно да вдигнем отбора след тежката загуба. Ясно ни е, че ще ядем шамари в тези квалификации. Знаем къде се намираме и затова е най-важно играчите да дават най-доброто от моментните им способности. Имаше позитивни неща в мача с Турция и трябва да се фокусираме върху тях. В последните дни работихме върху физическото и психологическо възстановяване на тима, тъй като за мен не заслужавахме такава загуба. Това е най-голямото поражение в досегашната ми кариера.

Не казвам, че ми е лесно, трудно е, но това е част от нашата работа. Трябва да играем с чест и отговорност, а след всяко лошо време идва и хубаво. Убеден съм, че Испания ще излезе с най-доброто, с което разполага и не вярвам да има ротации. Те ще търсят максимума и ние се готвим именно затова. Искаме да избягаме от резултата в мача с Турция и да покажем добро игрово поведение и самочувствие. За съжаление Виктор Попов не е в добро психическо състояние, но автоголът му срещу Турция е част от играта. Той е млад футболист, който има накъде да се развива“, заяви Димитров.

„Испанците са отбор, който обича да държи топката и да играе в атака. Това е може би най-добрият отбор в света, но селекционерът ще ни подготви тактически за срещата с тях. Миналата година с Лудогорец гостувахме на тимове като Лацио и Лион и в такива мачове важното е да играеш като отбор. Когато те притискат, трябва да запазиш самообладание. Мъчим се да разберем на какво се дължат спадовете в играта ни, които не са приятни. Недопустимо е да получаваме толкова голове за кратък период от време и след мача с Турция имахме разговор на тази тема“, заяви пък един от най-опитните играчи в тима Ивайло Чочев.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ивет Добромирова: Не съм сигурна дали Борисов вече може да свали собственото си правителство