Селекционерът на футболните национали: Не трябва да повтаряме мача с Турция

Селекционерът на България Александър Димитров изрази надежда за добро представяне в световната квалификация срещу европейския шампион Испания, която ще се състои утре във Валядолид. Както е известно, специалистът дебютира с разгромно поражение с 1:6 от Турция.

„Не ни е лесно да вдигнем отбора след тежката загуба. Ясно ни е, че ще ядем шамари в тези квалификации. Знаем къде се намираме и затова е най-важно играчите да дават най-доброто от моментните им способности. Имаше позитивни неща в мача с Турция и трябва да се фокусираме върху тях. В последните дни работихме върху физическото и психологическо възстановяване на тима, тъй като за мен не заслужавахме такава загуба. Това е най-голямото поражение в досегашната ми кариера. Не казвам, че ми е лесно, трудно е, но това е част от нашата работа. Трябва да играем с чест и отговорност, а след всяко лошо време идва и хубаво. Убеден съм, че Испания ще излезе с най-доброто, с което разполага и не вярвам да има ротации. Те ще търсят максимума и ние се готвим именно затова. Искаме да избягаме от резултата в мача с Турция и да покажем добро игрово поведение и самочувствие. За съжаление Виктор Попов не е в добро психическо състояние, но автоголът му срещу Турция е част от играта. Той е млад футболист, който има накъде да се развива“, заяви Димитров.

„Испанците са отбор, който обича да държи топката и да играе в атака. Това е може би най-добрият отбор в света, но селекционерът ще ни подготви тактически за срещата с тях. Миналата година с Лудогорец гостувахме на тимове като Лацио и Лион и в такива мачове важното е да играеш като отбор. Когато те притискат, трябва да запазиш самообладание. Мъчим се да разберем на какво се дължат спадовете в играта ни, които не са приятни. Недопустимо е да получаваме толкова голове за кратък период от време и след мача с Турция имахме разговор на тази тема“, заяви пък един от най-опитните играчи в тима Ивайло Чочев.