Сакатлък: Стотици турски рефери са залагали на футболни мачове

Стотици съдии, работещи в професионални лиги, са участвали в залагания, разкри президентът на Турската футболна федерация (TFF) Ибрахим Хаджиоманоглу.

Според него това е доказателство за корупция в турския футбол.

На пресконференция на 27 октомври Хаджиоманоглу заяви, че вътрешно разследване, подкрепено от данни от държавни институции, е установило, че 371 от 571 активни съдии имат акаунти за залагания, а 152-ма активно правят залози.

„Сред тях са седем съдии от най-високо ниво, 15 помощник-съдии в същата категория, 36 съдии от по-ниски дивизии и 64 помощник-съдии“, каза той.

Според констатациите, 10 съдии са направили повече от 10 000 залога, като един от тях е залагал 18 227 пъти.

Установено е, че общо 42 съдии са заложили на над 1000 футболни мача, някои само веднъж.

Хаджиосманоглу отбеляза, че дисциплинарният съвет незабавно ще започне производство в съответствие с разпоредбите на федерацията. Той каза, че федерацията е споделила своите констатации и с ФИФА и УЕФА, сигнализирайки, че процесът на почистване ще продължи в сътрудничество с международните футболни организации.

„Започнахме със съдиите, включително мен и членовете на моя съвет“, каза той, призовавайки клубовете да последват примера на федерацията.

„Точно както почистваме собствения си двор, президентите на клубовете трябва да започнат със себе си, своите съвети и своите играчи и да споделят резултатите прозрачно с обществеността“, каза той. „Ако не, ще продължим да работим със съответните държавни органи и ще публикуваме нашите констатации, независимо от това.“

Въпреки че спортните залози са законни в Турция само по една държавна система, на съдиите, играчите и длъжностните лица е забранено да залагат на каквито и да е мачове. Турският футбол и преди е бил изправен пред обвинения в уреждане на мачове и незаконни залагания, особено в по-ниските лиги.