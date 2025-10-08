'Академиците' за Калчото: Милан изненадва, но Интер остава фаворит

В новия епизод на Albion Football BG на гости бяха добре познатите футболни анализатори и журналисти Даниел Любомиров и Красимир Киров – по-известни сред феновете като „Академиците“. Двамата обсъдиха най-актуалното от италианската Серия А – от изненадите в началото на сезона до амбициите на грандовете Милан и Интер.

Темата, която естествено привлече вниманието, беше отличният старт на Милан. „Академиците“ коментираха дали първото място на „росонерите“ е реална заявка за титлата или просто силен старт, подпомогнат от програмата и формата на конкурентите.

„Един конкурент по-малко има в лицето на Аталанта, тъй- като там завърши една 10 годишна ера на Гасперини“, казва Даниел Любомиров.

В разговора бяха обсъдени и най-активните отбори на трансферния пазар. Според Киров, някои клубове са успели да подсилят ключови зони, докато други са пропуснали тази възможност.

„Интер е единствения състав, който намалява стойността си“, сподели Даниел.

Не липсваха и прогнози за това кой ще бъде фаворитът за Скудетото през сезона. И двамата гости изразиха мнение, че надпреварата ще бъде по-оспорвана от очакваното, а битката за топ 4 ще бъде истински маратон.

