Нова AI гигафабрика в България: какво би било нейното значение за нас и региона

OFFNews 07 ноември 2025 в 08:18 83 0
ai
изкуствен интелект

България обмисля изграждането на втори голям център за изкуствен интелект (AI гигафабрика). Центърът би използвал над 100 000 специализирани компютърни чипове (GPU), които помагат на AI да се обучава, и ще има нужда от много електричество с висока мощност. Правителството е разговаряло за съвместна работа с Европейската комисия и IBM за изграждането на този проект. Гигафабриката ще е втора след планирания проект BRAIN++ в София Тех Парк, чието строителство трябва да започне през 2026 г.

Помолихме Теодор Жеков, български специалист по AI, който работи в Ню Йорк, да обясни какво може да означава това. Той е работил по проекти за AI в САЩ и сподели какво може да направи България, за да осигури успеха на AI гигафабриката.

Неговата основна теза е проста: гигафабриката ще увеличи скоростта на прогреса в България и региона. Ако хората в България имат достъп до мощни местни компютри, няма да чакат ресурси от чужбина. Това означава по-бързи тестове на идеи, по-ранно изграждане на продукти и по-динамични изследвания.

За да успее проектът, първо трябва да се извършат няколко основни неща. Нужен е ясен план кога и как обектът ще се включи към електрическата мрежа. Добре е излишната топлина от компютрите да се използва за отопление на близки сгради, когато е възможно. Трябва и много надежден интернет с два отделни маршрута, така че ако единият спре, другият да продължи да работи.

От първия ден правилата трябва да пазят личните данни и да правят системите сигурни. Служителите на гигафабриката трябва редовно да проверяват моделите си, да отстраняват проблеми и да се стремят да работят с чиста енергия 24/7, като споделят резултатите си и партнират заедно с правителството.

Достъпът до технологията трябва да е справедлив за всички бизнеси и университети нуждаещи се от него. Ако се използват публични средства, центърът не бива да е запазен само за няколко големи компании. Цените трябва да са публични, времената за изчакване кратки, а част от компютърния ресурс запазен за нови бизнеси и университети.

Финансирането най-вероятно ще е чрез средства на ЕС и България, плюс частни инвестиции от бизнеси като IBM. Проектът трябва да расте на стъпки: първо да се включи началната част, да се види реалното търсене от бизнеса, и след това да се добавя още капацитет.

Разбира се такив проект има и рискове. Чиповете за AI са трудни за набавяне, правилата за внос могат да се променят, а осигуряването на достатъчно електричество е сложно. С тези рискове можем да се справим чрез покупки на чипове от повече от един доставчик, тясно сътрудничество с европейски програми, ранни разговори с местните общности за водата, шума и оползотворяването на топлината, както и създаване на обучения, за да получат местните хора добри работни места там.

Ако всичко върви добре, до края на 2028 г. първият етап ще работи, BRAIN++ ще помага на новите потребители, ще има редица български научни групи които ще обучават модели на AI, а над 200 стартъпа в Югоизточна Европа ще могат да правят сериозна работа по AI, без да напускат региона. Времето за чакане ще бъде в часове, а не в седмици, а публичен уеб сайт ще показва колко време отива за малки компании и какъв дял от енергията е чист.

