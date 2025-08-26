Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха (снимки)

Тейлър Суифт и Травис Келси се сгодиха, съобщи Асошиейтед прес.

Певицата и състезателят по американски футбол обявиха в съвместна публикация в "Инстаграм" със снимки от годежа си, приказна кулминация на връзката им, която повече от две години вълнува милиони почитатели по света, и най-вече преданите ценители на поп изпълнителката.

"Учителката ви по английски език и учителят ви по спорт се женят", гласи текстът на публикацията, придружен от емотикон на динамит.

Снимки показват Травис на едно коляно пред Тейлър в градина с розови и бели рози. двамата влюбени в прегръдка, както и близък план на прекрасния диамантен пръстен на Тейлър.

снимка: Instagram

Тейлър и Травис, които са връстници - на 35 години, за първи път предизвикаха слухове за романтична връзка след като през лятото на 2023 г. Келси посети концерта "Eras Tour" в Arrowhead Stadium. Вопследствие двамата станаха една от най-коментираните двойки в САЩ.

снимка: Instagram

Келси бе известен състезател, когато се запозна с певицата и невероятната популярност на Суифт го изстреля в напълно различна орбита. Връзката им е документирана в безброй снимки, на които се вижда как Суифт ликува при победите на "Канзас Сити Чийфс" и във видеозаписи на Келси, танцуващ на концерти по света на Тейлър Суифт, пише Асошиейтед прес.

Наскоро певицата зарадва феновете си, като сподели в подкаста на приятел си New Heights "дивите" и "романтични" подробности за това как е започнала любовната ѝ история с Травис Келси.