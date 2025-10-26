Бившият канадски премиер Трюдо и попзвездата Кейти Пери се появиха хванати за ръце

След месеци на слухове, че американската попзвезда Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо са двойка, двамата бяха забелязани да се държат за ръце на публично място в Париж, предава ДПА.

Американският портал за знаменитости TMZ публикува в събота късно вечерта видео, заснето пред кабаре-театъра Crazy Horse, където двамата са присъствали на представление. Някой подарява на Пери две червени рози за рождения й ден, преди попзвездата и Трюдо да се качат усмихнати в кола.

Двамата все още не са коментирали дали са двойка. Медиите обаче отдавна спекулират по този въпрос. Наскоро бяха публикувани снимки, на които двамата явно се целуват на яхта край бреговете на Калифорния, припомня ДПА.

Както OFFNews писа, през юли певицата се раздели с Орландо Блум.

