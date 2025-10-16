Здравното министерство инвестира над 130 млн. лв. в детски клиники и отделения

Министерството на здравеопазването (МЗ) инвестира над 130 млн. лв. в педиатрични клиники и отделения, предаде БТА.
В периода 2021-2025 г. по бюджетите на лечебни заведения в София, Пловдив, Видин и Шумен са предоставени общо 29 923 450 лв. Средствата са насочени към ремонти, обновяване на средата и закупуване на съвременна медицинска апаратура, посочват от министерството в отговор на проведената днес акция "Бутаме детското здравеопазване", чиито инициатори фондация "За доброто" твърдят, че МЗ не полага достатъчно грижи за педиатричните отделения.
В Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ средства са насочени за високотехнологично оборудване и за ремонт на част от диагностично-консултативния блок, както и на част от помещенията, намиращи се под Кота 0 – в основната сграда на болницата за преустройството им в многофункционално Отделение по образна диагностика. В Университетската болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив е изграден нов лечебно-диагностичен блок за болнични структури по педиатрични и онкологични специалности, съобщава от МЗ.
Министерството изпълнява и различни проекти, сред които „Модернизиране на болничните заведения“ по Плана за възстановяване и устойчивост, където по Компонент 1 е предвидено модернизиране на системата за педиатрични грижи. Осигурените средства са 101 073 160 лв. с ДДС и са за доставка на високотехнологична медицинска апаратура за 35 педиатрични клиники и отделения в страната.
От здравното ведомство посочват, че има проведени обществени поръчки, сключени са договори и започнали доставки на ангиографски системи, ехографи, компютърни томографи, ядрено-магнитни резонанси, респиратори, оборудване за интензивно лечение и др. Дейностите се изпълняват по график, а срокът за приключване на доставките и монтажа е 30 юни 2026 г..
МЗ участва и в осъществяването на проекта за изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в Бургас. Болницата се финансира със средства от държавния бюджет, европейски фондове и собствени средства на Община Бургас. Проектът е с осигурен финансов ресурс от 80 858 240 лв. и цели да гарантира достъпна и модерна педиатрична грижа за децата от Югоизточна България.
От министерството припомнят, че техен основен приоритет е изграждането на Националната многопрофилна детска болница, която ще обедини на едно място високоспециализираните педиатрични грижи и ще осигури нов стандарт в лечението, диагностиката и комфорта на децата и техните семейства.
По-ранно днес представители на фондация "За доброто" организираха инициатива "Бутаме детското здравеопазване", в рамките на която бутаха детско болнично легло от болница "Проф. Иван Митев" до сградата на МЗ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бившият съпруг на певицата Сия се бори за издръжка, за да продължи с луксозния живот
Задействаха системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас заради очаквани порои
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности
Карлос Насар отвърна на критиките: Никога не съм бил обвързан с политически сили и личности