С бутане на болнично легло активисти призовават за грижа за детските отделения

Символична акция с бутане на детско болнично легло по улиците на София призовава държавата да се погрижи за детското здравеопазване. Инициатор е фондация "За Доброто", която от 5 години реновира детски отделения в страната.

Настояваме държавата да влезе в ролята си и да се погрижи за детските отделения, каза пред БТА Надежда Рангелова от "За доброто". По думите ѝ ремонтът на детските отделения във всички областни болници би струвал около 15 млн. лева.

От фондацията припомнят, че от 5 години работят за промяна на средата в педиатричните отделения чрез проекта "Светулка" и настояват за създаването на национална програма, чрез която да се подобрят условията във всички детски отделения у нас.

Отправят искане за включване на терапевтичната комуникация в обучението на медиците и за въвеждане на професията специалист по детски живот – човек, който подпомага семейството и специалистите в болничната среда.

До момента няма официален отговор на отправеното послание за сътрудничество - нито от здравното министерство, нито от парламентарната комисия, допълват от неправителствената организация.

Болнично легло ще бъде "добутано" от Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев", където се спасяват десетки деца, до Министерството на здравеопазването – мястото, в което се взимат решенията за бъдещето на детското здравеопазване, посочват авторите на акцията.