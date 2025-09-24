СЗО: Парацетамолът и ваксините не причиняват аутизъм

Медицинските среди отдавна подчертават, че ацетаминофенът или парацетамолът – основната съставка на Тиленол – е сред най-безопасните обезболяващи по време на бременност. Нито болкоуспокояващото средство Тиленол, нито ваксините са доказано свързани с аутизъм, заяви Световната здравна организация, след коментари на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация в обратната посока.
Тръмп настоява бременните жени да „издържат“ и да избягват Тиленол заради, според него, връзка с аутизма и призова за значителни промени в стандартните ваксини, прилагани на бебета.
Говорителят на СЗО Тарик Яшаревич призна, че е имало „обсервационни изследвания, които са предполагали възможна връзка между пренаталната употреба на парацетамол и аутизъм“. Но, уточни той, „доказателствата остават непоследователни“.
„Ако връзката между парацетамола и аутизма беше силна, тя вероятно щеше да бъде последователно наблюдавана в множество изследвания,“ каза Яшаревич и предупреди срещу „прибързани заключения относно ролята на парацетамола в развитието на аутизъм“.
Тема на пресконференцията на Тръмп в понеделник бяха и ваксините, когато той повтори аргументи на антиваксърското движение. Той постави под съмнение стандартни имунизации като тази срещу морбили, заушка и рубеола (MMR) и намекна, че би прекратил използването на алуминий във ваксините – вещество, чиято безопасност е многократно изследвана.
Въпросът за причините за аутизма – сложно състояние, свързано с мозъчното развитие и предимно с генетични фактори – е отдавнашна кауза и на здравния министър на Тръмп, Робърт Ф. Кенеди-младши, който от десетилетия разпространява твърдения, че ваксините предизвикват аутизъм.
Попитан за страховете, повдигнати от американския президент и администрацията му, Яшаревич бе категоричен: „Ваксините не причиняват аутизъм.“
Той подчерта, че имунизационният календар за деца, изготвен от СЗО и възприет във всички страни, е спасил най-малко 154 милиона живота през последните 50 години.
„Тези схеми постоянно се адаптират според науката и днес предпазват деца, юноши и възрастни от 30 инфекциозни заболявания,“ заяви говорителят.
По думите му, когато имунизационните графици се отлагат или нарушават без научна обосновка, рискът от заразяване нараства рязко – не само за самото дете, но и за по-широката общност. „Всяка пропусната доза увеличава вероятността от животозастрашаващо заболяване,“ предупреди той.
